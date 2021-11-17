Kılıçdaroğlu helalleşme listesini açıkladı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya neden olan helalleşme çağrısının kim ve hangi grupları kapsadığını açıkladı.

"HELALLEŞMEYİ YARASI OLAN TOPLULUKLARLA YAPACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyuran CHP Lideri Kılçdaroğlu, partisinin grup toplantısında eleştirilere yanıt verdi. Helalleşme ile hukukun karıştırıldığını söyleyen CHP Lideri, "Helalleşmek yüzleşmek barışabilmek devam edebilmek demektir. Bunun yarası olan topluluklara yapacağız. Hukuk başka kim ne suç işlediyse onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

"AÇIK YARALAR VAR, ZOR OLACAK"

Hukukla helalleşmenin mümkün olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk onun hesabını soracak. Bunu ben videoda da söyledim. Bir de medyada bazılarının 'ne güzel muhalefet zaten kazanıyor ne gerek vardı tüm bunlara' demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar, bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi! Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardından bu ülkeyi 'barıştırdığımı' söylemelerini istiyorum. Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz, dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız."

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME LİSTESİ

CHP lideri videonun yayınlanmasından sonra 'Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek?' sorularına da bir liste sıralayarak cevap verdi. Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşeceğini şöyle sıraladı:

28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz

Roboski ile helalleşeceğiz. Hukuk başka helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz.

Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz.

Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz.

Mahalleleri gasp edilip sürülen romanlarla helalleşeceğiz.

Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz.

Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz.

Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz.

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile, Soma ile helalleşeceğiz.

Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede o insanlarımızla helalleşeceğiz.

9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz.

Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Yakın gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında 'Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara' diyecekler.

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