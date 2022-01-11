Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme - Haberler
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Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam yemeğinde buluştu. Liderlerin güncel gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

SİYASİ GELİŞMELER ELE ALINDI

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun günlük siyasi gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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