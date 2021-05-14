Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanları Sezer ve Gül ile bazı siyasi parti genel başkanlarıyla telefonda bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bazı siyasi parti genel başkanlarıyla telefonda bayramlaştı.