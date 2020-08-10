Kılıçdaroğlu, eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenine katıldı.

Çatalca'daki Ulu Cami'de ikindi vakti düzenlenen cenaze töreni öncesinde Kılıçdaroğlu, Kara'nın eşi Nurhan, kızı İzel ve oğlu Selçuk Kara'ya taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazında, merhum Kara'nın oğlu Selçuk Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı CHP milletvekilleri ve partililer ile birlikte saf tuttu.

58 yaşında yaşamını yitiren Cem Kara'nın cenazesi, Ferhatpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA