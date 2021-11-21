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Kılıçdaroğlu, eşiyle pazar alışverişi yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu, eşiyle pazar alışverişi yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, eşi Selvi Klıçdaroğlu ile yaptığı pazar alışverişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, eşi Selvi Klıçdaroğlu ile yaptığı pazar alışverişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya Çukurambar'daki evlerine yakın kurulan halk pazarına gitti. Kılıçdaroğlu, eşiyle yaptığı alışveriş sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, fotoğraflarla, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadesini kullandı.


Kılıçdaroğlu, eşiyle pazar alışverişi yaptı

Kılıçdaroğlu, eşiyle pazar alışverişi yaptı

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