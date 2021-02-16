Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta "Müjde" olarak nitelendirdiği ancak açıklamadığı gelişmeyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bir konuşmasında "Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin. Sizlere birçok güzellik takdim edeceğim" demişti. Milyonlar Erdoğan'ın vereceği müjdeye odaklanmış ancak beklenen konuşma gerçekleşmemişti.

MÜJDE MERAK KONUSU OLMUŞTU

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını duyurduğu müjdenin aslında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızın kurtarılması olacağını belirtti.

"BİZ DE İSTERDİK BU KARDEŞLERİMİZİ KURTARILMASINI"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Erdoğan Çarşamba günü bir müjde verecekti. Ona göre bu kardeşler kurtarılacaktı. Biz de böyle bir müjde bekledik. Biz de isterdik bu kardeşlerimizin kurtarılmasını, terör örgütüne güzel bir ders verilmesini. Devleti yöneten bir kişi 'Çok önemli açıklama yapacağım' diye konuşamaz. Operasyonlar gizli yapılır. Rahmetli Ecevit terör örgütünün başındaki kişiyi alırken eşine bile haber vermemiştir. Düğün bayramla devlet yönetilmez. Bunlar bir köyü bile yönetemez." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇOK UĞRAŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı kongrede Gara'daki şehitlerimizle ilgili olarak "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. 5 aydır kurtarmanın planlarını yapıyorduk ancak başaramadık" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Gara şehitlerimiz 5-6 yıldır PKK'nın elindeydi. 5-6 yılda ne yapıldı. Devamlı hatırlatıldı, bizim içimiz yanıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan Türkiye olduk. Vicdanı olan bir toplumda şehitlerin ayrı bir yeri vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Aileler defalarca geldiler, kapıları çaldılar. Olaya iktidarın el atması gerekiyor dedik, biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları düzenlendi.



"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Her soru önergesine, olayın özüne inmeyen şekilde; "terör örgütüne yönelik mücadele azimle devam etmektedir" yanıtı veriyorlar. Bunlar kurtuldu mu hayır. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor niçin? Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı'nda oturan birisi var. Aynı şey İdlib'de de olmuştu. Orada da Hatay Valisi yapmıştı. Çünkü hatalarını, kusurları, eksikliklerini biliyorlar.

"OPERASYONLAR GİZLİ YAPILIR"

Erdoğan Çarşamba günü bir müjde verecekti. Ona göre bu kardeşler kurtarılacaktı. Biz de böyle bir müjde bekledik. Biz de isterdik bu kardeşlerimizin kurtarılmasını, terör örgütüne güzel bir ders verilmesini. Devleti yöneten bir kişi "Çok önemli açıklama yapacağım" diye konuşamaz. Operasyonlar gizli yapılır. Rahmetli Ecevit terör örgütünün başındaki kişi alırken eşine bile haber vermemiştir. Düğün bayramla devlet yönetilmez. Bunlar bir köyü bile yönetemez.

"ŞEHİTLERİN CENAZESİ KALKMADAN KAVGA EDİYORLAR"

Şehitlerimiz geldi. Başsağlığı dileklerimiz var. Ama troller harekete geçti. Kabahatlerini örtmek için. Mezardan korkan yanından gererken şarkı türkü söyler ya aynen öyle. Bu ülke için hayatlarını veriler onlar. Bu ayrılık, bu korku neden. Farklı bir iklimi Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Şehitler üzerinden de ayrıştırmaya çalışıyorlar. Daha defnedilmemiş, yaralar tazeyken bunu sarayın talimatı üzerine yapıyorlar. Ben üzülüyorum, içim acıyor. Şehit var daha cenaze kalkmamış kavga ediyorlar. Sen ben kavgası mı bu?Kinle devlet yönetilmez, bilgi birikimle yönetilir. Beni niye eleştirdin; seni ezeceğim iftira atacağım. Bir de kendilerini başka pozisyonda tutuyorlar; "Biz Müslümanız diğerleri değil" Ben buradan söz veriyorum. Bu coğrafyada yaşıyorsanız asla ayrımcılık yapmayacağız. Türkiye bu acıları yaşıyor.

"ALLAH BU MİLLETE SABIR VERSİN"

13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var. Umurunda bile değil. Şehidimiz var kongre yapıyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; internetten açın, izleyin. O gülüşmeler, kahkahalar, fıkralar. 13 kişi hayatını kaybetti ya. Hangi ahlaka inanca göre yapıyorsunuz bunu. İnsan 13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var bari buna saygı göster. Topu Malatya Valisi'ne atmışsın. Kaçacak delik arıyorlar. Kusurlarını çok iyi biliyorlar.Kongrede güle oynaya kongre yapıp bir de şehit ailesini telefonla bağlıyorlar. Anne ağlamaklı, Erdoğan'ın keyfi yerinde. Allah bu millete sabır versin. Şehit annesini propaganda malzemesi yapıyor. Şehit ailelerine yakınım mesajı vermeye çalışıyor. Ama gülüp eğleniyor. Bırakın anne bari matemini yaşasın. O annenin acısını dramını onlar biliyor mu?

KILIÇDAROĞLU'NDAN 5 SORU

Ve konuşuyor. "Oğlunuz şehit oldu siz bu şerefi yaşadınız" O şeref en çok sana yakışır göndersene çocuklarını askere. Eğer sen böyle bir şerefi kabul etmek istiyorsan; çocuklarına bedelli yaptırmazsın Irak'a gönderirsin. Fakir fukaranın çocukları bedel ödüyorken hangi AK Parti'li vekilin çocuğu bedel ödedi. Vekillerimiz defalarca soru önergeleri verdi. Karşımızda hep bir duvar vardı. Şimdi o duvardan nasiplenmeye kalkıyorlar. Tüm vatandaşlarıma söylüyorum beni iyi dinleyin; Erdoğan'a 5 soru soracağım.

Bölücü terör örgütünün 5.5 yıl elinde tuttuğu vatanda evlatlarını kurtarmak için ne yaptınız? Bir İsrail askeri Filistinliler tarafından alındı dünyayı ayağa kaldırdılar. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz. İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi? Yıllarca dostum Trump diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız. Bölgede Amerikalılar çok güçlü, senin de en yakın dostun Trump. Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş insan hakları örgütlerinden, terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi için en azından çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelmedi mi? Neden 13 kişiye sahip çıkmadınız şimdiye kadar? Dün Rize'de yaptığınız açıklamalardan sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?

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