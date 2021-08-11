Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi

Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ülkede Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum; Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:56:48. #1.16#

title