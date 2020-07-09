Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
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Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne atanan Can Akın Çağlar'la ilgili soruya, "Geçiniz o tartışmaları" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
09.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği'nden emekli olan Yavuz Erkut görevini Can Akın Çağlar'a devretti. Can Akın Çağlar'la ilgili CHP'liler tarafından dillendirilen eleştiriler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu tartışmalarla ilgili tek cümlelik yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanları özveriyle çalıştılar. Belediye çalışanlarına da yürekten teşekkür ederim. Sorunlar var, aşılması gerekiyor. Hiçbir belediye başkanı önüne çıkan engelden ötürü şikayet etmedi. Koşullar ne olursa olsun sorunu çözeceksiniz demiştim. Onlar da ellerinden geleni yaptılar." dedi.

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ

Çoklu baro düzenlemesiyle ilgili de konuşan CHP Lideri, "Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenlerin tarihsel sorumluluğu vardır. Vicdanı olan herkesin el kaldırmaması lazım." ifadelerini kullandı.

CAN ÇAĞLARIN ATANMA TARTIŞMALARI

Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliğine getirilmesiyle ilgili,"Geçiniz o tartışmaları. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem beyle de gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Manşet

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