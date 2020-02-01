: Kılıçdaroğlu: "CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul...

01.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğanyol Kaymakamlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Biz CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul edilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var"

"İktidar eğer, 'hayır, biz muhalefetin taleplerini kabul etmiyoruz' diyorlarsa kendileri talepte bulunsunlar, biz destek verelim"

"Çünkü, amaç vatandaşın sorunlarının çözülmesidir. Vatandaşın yaşadığı sorunlar gerçekten ağır. Kış şartlarında eğer afet bölgesi ilan edilirse sanıyorum sorunlar çok daha hızlı çözülecek ve yaralar da sarılacaktır"

Kaynak: AA

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