Kılıçdaroğlu: Çağdaş uygarlığın üzerine eğitimle, bilimle çıkacaksınız

18.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitim partiler üstüdür. 'Milli' olmak kendi içine kapanık olmak değildir. Kendi değerlerimizi evrensel değerlerle buluşturmak demektir. Çağdaş uygarlığın üzerine eğitimle, bilimle, araştırmayla çıkacaksınız. Düşüncenin önündeki bütün engelleri kaldırarak çıkacaksınız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'CHP Eğitim Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniye duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ecevit'in yol arkadaşı dostu kader arkadaşı, uzun yıllar birlikte siyasette ortak çalışmış, sevgiyi, saygıyı bize öğretmiş olan önemli bir aktördü" dedi.

Kaynak: DHA