Kılıçdaroğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi"

AA, Bayram Akkaya - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (2)

"Güvenlik zirvesi partinin zirvesi midir, güvenlik zirvesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zirvesi midir?"

"600 milletvekiline saygı duyuyorsanız. eğer siz TBMM'ye saygı duyuyorsanız, eğer siz milli iradeye saygı duyuyorsanız, bu olay TBMM'de görüşüldüğünde yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi arkadaşlar"

Kılıçdaroğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi

Kılıçdaroğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi

Kılıçdaroğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi

AA / Bayram Akkaya - Güncel

CHP Genel Başkanı, TBMM, Güncel, Haberler

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