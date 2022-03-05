Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katıldı.
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Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir. Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır."