Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe'de STK Temsilcileri, Meslek Odaları ve İş İnsanları Buluşması'nda konuştu. Konuşmasına kendisinden önce kürsüye çıkan CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın sözlerine düzeltme yaparak başlayan Kılıçdaroğlu, "Sayın Nama 'Belediyeyi aldığımız taktirde' diye bir cümle kullandı. Alacaksınız sayın Nama… 37 yıldır siz buradasınız, sizden daha iyi Sancaktepe'yi kim bilecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Genç bir arkadaşımız, heyecanlı arkadaşımız Özgen Nama.. "Belediyeyi aldığımız taktirde" diye bir cümle kullandı sayın Nama... Alacaksınız sayın Nama… 37 yıldır siz buradasınız, sizden daha iyi Sancaktepe'yi kim bilecek. Sancaktepe'nin de bu gerçeğin farkında olduğunu biliyorum. Sancaktepe'ye bölgenin önemli bir merkezine dönüştüreceksiniz. Her anlamda İstanbul'a yakışan bir merkez haline getireceksiniz.

"HER METREKAREYE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEKSİN"

80 ilden insanlar Sancaktepe'ye geldiler. Her ilçeden insanların olduğu bir yer. Burası küçük bir Anadolu. Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de öyle büyüteceğiz. Nasıl çözeceğiz, birincisi belediye başkanı seçildiğin andan itibaren oy versin vermesin Sancaktepe'nin her metrekaresine hizmet götüreceksin. Bu bizim kültürümüzün emrettiği bir şeydir.

"BELEDİYE BAŞKANI, YAPTIĞI HER HARCAMANIN HESABINI VERECEK"

Yerinde ve zamanında kullanırsanız para var. o nedenle belediye başkanlarına söylediğim bir şey var. Hizmeti eşit götüreceksiniz. 'Bu mahalle bana oy vermedi' diye cezalandırmayacaksınız. Ama bir şey daha var, belediye başkanı harcar. Kimin parasını harcıyor? Vatandaşın parasını harcıyor. Belediye gelir elde ediyor, merkezden de geliyor. O da bizim paramız. O zaman eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa, her belediye başkanının yaptığı her harcamanın hesabını verecek.

"MUHTARI DİNLERSEN BERABER YÖNETİRSİN"

Bir mahalle ile ilgili bir düzenleme yapacaksınız diyelim. O mahallenin muhtarını belediye başkanı çağırıp dinlemek zorundadır. Mahallenin muhtarını kim seçti? Mahalleli seçti, demokratik yollardan seçti. 'Belediyeyi beraber yöneteceğiz' ne demek? Mahalle muhtarını dinlersen beraber yönetirsin. Muhtarlık kurumuna her zaman önem verdim ve devam edeceğim. Yerel seçimler belediye başkanının gücü olmakla beraber, muhtarlarla iş yaptığında gücüne güç katmış olur."