Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2)
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Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2)

MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi.

31.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:21
Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2)

MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı , ilçesindeki temaslarının ardından kent merkezine geldi. Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Polat Şaroğlu ile birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.

Kaynak: DHA
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