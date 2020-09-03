Kılıçarslan: "Durağan doğal gaza kavuşacak"
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Kılıçarslan: "Durağan doğal gaza kavuşacak"

Sinop'un Durağan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, 2023 yılına kadar ilçeyi doğal gaza kavuşturacaklarını açıkladı.

Kılıçarslan:
03.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:44

Sinop'un Durağan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, 2023 yılına kadar ilçeyi doğal gaza kavuşturacaklarını açıkladı.

Başkan Ahmet Kılıçarslan, belediyeye dair birçok yenilik ve gelişmelerden bahsetti. Kılıçarslan, "Seçimlerden sonra ekibimizle beraber toplandık ve Durağan için kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapacağımız projeleri değerlendirdik. 2019 yılında göreve gelir gelmez bu sorunları tespit ettikten sonra Durağan'ın alt yapısıyla üst yapısıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza başladık" dedi.

Belediyenin uzun vadede yapılması planlanan doğal gaz projesi hakkında konuşan Kılıçarslan, "Şu anda acil ihtiyacımız olan bizim sanayimiz. Doğal gaz ihtiyacımız var. Sanayi yapacağımız alanı inşallah bir ay içerisinde Milli Emlak'tan alacağız oraya da sanayi bölgesi yapacağız. Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş Bey Boyabat'a doğal gazın gelmesi halinde Durağan ilçesine de mesafe yakın olduğundan dolayı 2023 yılına kadar Durağan'a da doğal gaz geleceğinin sözünü verdi. İnşallah bir aksilik olmazsa Durağan doğal gazla kavuşmuş olacak. Tabii, amacımız karıncalar gibi çalışıp büyük eserler bırakmak" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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