Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan'ı temsil edecek

Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan'ı Yunus Emre Kılıç ile Muhammed Budak, temsil edecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Kars'ta yapılan Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışmasına Erzincan'ı temsilen katılan, Binali Yıldırım Üniversitesi Camii İmam-Hatibi Yunus Emre Kılıç birinci oldu. Yine 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Gümüşhane'de yapılan Erkek Din Görevlileri Hafızlık Bölge Yarışmasına Erzincan'ı temsilen katılan, Recep Demir Erkek Kur'an Kursu Öğreticisi Muhammed Budak, birinci oldu.

Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışmasında birinci olan Yunus Emre Kılıç, İzmir'de yapılacak olan Türkiye Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Final Yarışmasında, Hafızlık Bölge Yarışmasında birinci olan Muhammed Budak'ta Kütahya'da yapılacak olan Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan'ı temsil edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA