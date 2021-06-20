Kılıç, babalar gününü kutladı
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Kılıç, babalar gününü kutladı

Kılıç, babalar gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, babalar günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, babalar günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Ayaklarımızın yere güvenle basmasında babaların rolünün çok büyük olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Varlık sebebimiz, canımız babalarımız, bizim dünyadaki en büyük destekçilerimiz olup maddi ve manevi rehberlerimizdir" dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, yayımladığı mesajda, "Babalarımız bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Bizim için vazgeçilmez değeri olan babalarımızın kıymetini daha çok bilmeli, onlar nasıl ki bize şerefli bir hayat bahşettiyse biz de özellikle ilerleyen yaşlarında onlara aynı şekilde güzel bir yaşam standardı sunmak için çaba sarf etmeliyiz. Üzerimizde hakkı olan babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Babalarımız karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgeleridir. Daha sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni nesillerin geleceğe güvenle bakabilmesi için babalarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Hayatımız süresince maddi manevi her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen babalarımıza gereken saygıyı ve hürmeti göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Bu gibi özel günler, hayatımızın eşsiz parçaları olan babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, hayatın her anında göstermeliyiz. Bu vesile ile başta bin bir emekle yetiştirdikleri kıymetli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanları ailesi için seferber eden çocuklarına karşı şefkat ve merhametini esirgemeyen tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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