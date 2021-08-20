Kılavuz gençlik, hayatı ve insanı tanıma yolunda tecrübe kazandırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şanlı tarihimizin kudretli sayfalarında bin bir hakikat ve mücadele ile örülü zaferleri yeniden hatırlamak için gençlerle özel bir söyleşi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şanlı tarihimizin kudretli sayfalarında bin bir hakikat ve mücadele ile örülü zaferleri yeniden hatırlamak için gençlerle özel bir söyleşi yaptı. Kılavuz Gençlik Söyleşisi Programı kapsamında moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Doç. Dr. Uğur Demir'in konuşmacı olarak katıldığı Seferden Zafere Ağustos "Verdiği söze sadık kalanların hikayesi" konusu üzerine gençler, hayatı ve insanı tanıma yolunda önemli tecrübeler kazandı.

AÇIK HAVADA YILDIZLAR ALTINDA

Seferden Zafere Ağustos "Verdiği söze sadık kalanların hikayesi" söyleşi programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından Gebze Eskihisar Kalesi'nde açık havada yıldızlar altında, pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirdi. Programın açılışı ecdadımızın yad edildiği birkaç türküyle yapıldı. Esat Kabaklı "Bil Oğlum", Azerin "Çırpınırdı Karadeniz", Mehmet Akif Ersoy "Zulmü Alkışlayamam" ve Ölürüm Türkiyem gibi eserlerin söylendiği anlar da görsel bir şölen oluştu.

MUZAFFERİYETİ İÇİN OKUTTUĞU BİR HUTBE

Büyük Taarruz'un 99. yılı münasebetiyle hazırlanan ve Malazgirt ve Sakarya meydan muharebesi konusunun ele alındığı söyleşi, Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde akademisyenler Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Doç. Dr. Uğur Demir'in anlatımıyla gerçekleşti. Savaşa giden halkı karıncaların göçüne benzeten akademisyen Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Bursa bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'dan ve Ankara'dan sonra gözbebeği olması gereken şehirdir. Çünkü imparatorluğumuz Bursa'da kurulmuştur. Söğüt'te, Bilecik'te beylik gibiyiz ama Bursa'da devletiz. Artık o nedenle bizim Bursa'ya bakış açımız ona göre olmalıdır" dedi.

GÖREREK ZİHNİNİZDE KALIR

Tarihi unutmanın, karda uyuyan adamın ölmesine benzeten Prof. Dr. Gündüz, karda ölen adam donarak öldüğünün farkına varmaz, güzel güzel uyur ve ölür. Tarihi unuttuğunuz zaman da güzel güzel ölürsünüz" dedi. Gündüz ayrıca kültürlerin Kılavuz Gençlerle yayılacağının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: "Kültürel faaliyetlerde atılacak adımları, hem Türk kültürünün tanıtılması açısından hem de Türkiye dışındaki kültürlerin Kocaeli'ne getirilmesi bakımından önemsiyorum. Çünkü kültürler gençlerle yayılır. Türkiye'nin böyle bir misyona artık ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi savaş alanlarına götürelim. Sakarya Meydan Muharebesi çok yakınımızda oldu. Buraları görmenizi tavsiye ediyorum. Görerek zihninizde kalır. Tarihimizin savaş alanlarını görürsünüz" dedi.

ALPARSLAN'IN ORDUSUNUN MUZAFFERİYETİ İÇİN

Tüm zaferlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, Malazgirt denince Türk tarihinin meselesi ile Anadolu'nun kapılarının açılması olarak görüldüğünün yanlış bir ifade olduğunun altını çizen Doç. Dr. Uğur Demir "Malazgirt Meydanına Alparslan komutasında gelen Türk ordusu, bütün İslam dünyasının merakla beklediği bir orduydu, zafer haberlerinin özlemle beklendiği orduydu. Bunun nereden biliyoruz? Abbasi halifesinin kendi adının okunduğu hutbelerde bütün İslam dünyasında Alparslan'ın ordusunun muzafferiyeti için okuttuğu bir hutbe metni vardır. " dedi.

ALPARSLAN'I DÜŞMANLARINA MUZAFFER KIL

Hutbe metnini paylaşmak istediğini belirten Demir "Hutbe metni şu şekilde; Allah'ım, İslamın bayraklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk uğrunda esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Alparslan'ı düşmanlarına muzaffer kıl ve askerlerini melekler ile teyit eyle, zira o senin rızanı kazanmak için varını canını her şeyini fedadan sakınmıyor. O senin yolunda ve senin dininin üstünlüğü için nasıl cihat ediyorsa sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret" . Bu hutbe Kabe'de de okunmuştur, Mısır'da da hatta Suriye'de de okunmuştur" dedi. Malazgirt savaşının birçok sembollerle dolu olduğuna dikkat çeken Demir "Malazgirt Meydan Muharebesi mesela Cuma gününe denk getirilmiştir. Çünkü Cuma hutbesinde bu metin okunduktan dualar edilip vadedilmiş zafer için savaş meydanına gidilmiştir. " şeklinde konuştu.

KILAVUZ GENÇLERE GÜZEL BİR TAT KATTI.

Malazgirt'ten Otlukbeli'ne, Çaldıran'dan Belgrad'a, Mohaç Ovası'ndan Kıbrıs Adası'na uzanmak ve Sakarya'da Mehmetçiği selamlamak gayesiyle çıkılan bu yolculukta; zaferden evvel seferin kıymetini anlayarak, sözü öze aksettirmeye niyet edildi. "İnananlar içinde öyle erler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir" kelamına muhatap olan şühedanın ruhunun hayırla ve dua ile yad edildiği söyleşi, kılavuz gençlere güzel bir tat kattı.

ÇAKMAK "ÇOK FARKLI VE GÜZEL ETKİNLİKLERE"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, bu anlamlı günde gençlerle hem tarihi pekiştirmek hem de Gebze Eskihisar Kalesi alanını benimseyerek ilk önce gençlerin sahiplenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını da ileten Başkan Vekili Çakmak "Çok farklı ve güzel etkinliklere hep birlikte imza atacağız. Sizler bu ülkenin ve Kocaeli'nin Kılavuz Gençlerin geleceği olarak daha da ileriye taşıyacaksınız. Bizler de yaptıklarımızla, projelerimizle sizlerin hayatlarına dokunacağız. Yaşam alanları oluşturarak daha modern bir kent olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre