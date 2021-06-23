Kıl dönmesi ve hemoroid tedavisi
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Kıl dönmesi ve hemoroid tedavisi

Kıl dönmesi ve hemoroid tedavisi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kavurmacı Kıl Dönmesi Hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kavurmacı Kıl Dönmesi Hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi.

Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) nedir ve kimler risk altında?

Halk arasında kıl dönmesi diye isimlendirilen hastalık kuyruk sokumunda şişlik, ağrı, bir ya da birkaç delik ve bu deliklerden akıntı şeklinde karşımıza çıkar. Bazen apseleşip çok ciddi ağrı kızarıklık ve ateş gibi enfeksiyon bulguları olabilir. Daha çok erkelerde olmaktadır. Oturan kişilerde, sürücülerde, şişmanlarda, ailesinde bu hastalık bulunanlarda daha sık görülmektedir. Özellikle kıllı, uzun süre oturmak zorunda kalan erkekler risk altında. Türkiye'de sık görülen bir hastalık.

Pilonidal Sinus (Kıl Dönmesi) Cerrahi Tedavisi

Son yıllarda mikrosinüzektomi denilen küçük bir kesi ile içerdeki sinüs (kılların ve iltihabın olduğu kist) bölgesinin çıkartılması ve bu bölgeye diot lazer uygulanması ile mühürlenmesi tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavide diğer açık ve kapalı ameliyatlarda olduğu gibi büyük kesiler kuyruk sokumunda estetik olmayan kesi izleri vs olmamaktadır ve hasta konforunun en yüksek düzeyde olması hedeflenmektedir. Hastalar belden uyuşturularak ameliyat edilmekte ve hastanede bir gece kalıp ertesi gün taburcu olmaktadır. Ayrıca genellikle pansuman gerekmemekte ve hasta normal hayatına hemen dönebilmektedir.

Lazer tedavisi hemoridde nasıl kullanılıyor?

Hemoroid, lazer tedavisi ile de çözüme kavuşturulabiliyor. 1'inci ve 2'inci derece hemoroidlerde, hafif şekilde oluşan basur memelerini söndürmede kullanılıyor. 3'üncü ve 4'üncü derece hemoroidlerde, daha da büyümüş basur memelerini ameliyat esnasında kesmek için kullanılıyor.

Lazer nasıl uygulanıyor?

Lazer ışını 90 dereceye kadar ısı taşıyan bir alet ile yapılıyor. Dokuya uygulandığı anda pişme meydana geliyor. Lokal anestezi ya da hafif sedasyon (uyutularak) ile saç telinden biraz kalın lazer teliyle hemoroid memelerine girilerek uygulanıyor. Isınan hemoroid memesinde 2-4 mm. derinlik ve 6-8 mm. genişliğinde doku hasarı oluşuyor. Ağrı sinirlerinin bittiği alanda çalışıldığı için hasta bu yanmayı hafif hissediyor.

Hasta ne kadar sürede günlük hayatına dönebiliyor?

Genellikle bir günlük istirahat yeterli. Ameliyatı ile yapılan tedavi tekniklerinde ise 2 aya varan süreçte istirahat gerekebiliyor. Çünkü yapılan kesik alanın iyileşmesi zaman alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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