Kiev sınırında sıcak anlar! Kente sızmaya çalışan 3 sabotajcı böyle yakalandı - Haberler

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Kiev sınırında sıcak anlar! Kente sızmaya çalışan 3 sabotajcı böyle yakalandı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Kiev sınırında kente sızmaya çalışan 3 sabotajcı yakalandı. Yakalanan sabotajcılar elleri ve ayakları bağlanarak gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sekizinci günüde devam ederken, Rus güçleri başkent Kiev'i bombalıyor. Kiev'de çatışmalar artarken, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün ikinci kez müzakere masasına oturması bekleniyor.

3 KİŞİ KİEV'E SIZMAYA ÇALIŞTI

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sızma girişimleri de sürüyor. Bu kapsamda Rus oldukları iddia edilen 3 kişi Kiev sınırından kente girmeye çalıştı. Ukraynalılar tarafından yakalanan 3 sabotajcı, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kiev sınırında sıcak anlar! Kente sızmaya çalışan 3 sabotajcı böyle yakalandı

EŞYALARI ARANDI

Elleri arkadan bağlanan ve gözleri kapatılan sabotajcılar kameralara yansıdı. Sabotajcıların yanında birtakım eşyalar olduğu görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde, bir kişinin başını sallayarak sabotajcı olmadığını ifade etmeye çalıştı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin sabotajcı oldukları iddia edilen şahısların çantalarını aradığı görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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