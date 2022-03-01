Kiev'den Türkleri tahliye eden tren Çernivtsi şehrine ulaştı (1)
AA, Abdullah Tevge - Güncel
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Tahliye edilen Türk vatandaşlarının trenden inişi Tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla röportajlar Tahliye edilen Türk vatandaşlarının otobüslere binişi ??????? Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yola çıkan Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine ulaştı.
Tahliye edilen Türk vatandaşlarının trenden inişi
Tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla röportajlar
Tahliye edilen Türk vatandaşlarının otobüslere binişi
??????? Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yola çıkan Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine ulaştı.