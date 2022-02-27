Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, esir alınan Rus askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

ANKARA (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, esir alınan Rus askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden paylaşılan görüntülerde, Ukrayna birliklerinin gözaltına aldığı Rus askerleri yer aldı. Bu görüntülere ek olarak bir Rus tankının vurulma anı da kameralara yansıdı.

Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Ankara, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title