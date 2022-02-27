Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

ANKARA (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, esir alınan Rus askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden paylaşılan görüntülerde, Ukrayna birliklerinin gözaltına aldığı Rus askerleri yer aldı. Bu görüntülere ek olarak bir Rus tankının vurulma anı da kameralara yansıdı.