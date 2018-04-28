Kiçir Köyü Yatırım Birincisi

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü'nün son üç yılda yatırım birincisi olduğu bildirildi. Özellikle yol yapımı ile gündeme gelen Kiçir köyü, doğa kamp projesi hazırlılarını da sürdürüyor.

Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan, Kütahya'nın son köyü olmalarına rağmen Devlet yatırımlarında, son üç yılın birincisi olduklarını belirtti. Buhan, "Bir büyük projenin daha sonuna yaklaşıyoruz. Özellikle yol yapımında emeği geçen, Ar-Ge'den sorumlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'a, Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı'ya, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'a, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz'a, Genel Sekreter Murat Koyak'a, Yol Şube Müdürü Rifat Hatipoğlu'na, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Osman Ergün, Kahraman Aktay ve Gazi Bülbül'e, Özel İdare Müdürü Recep Yalçın'a ve yol yapımında gece gündüz demeden çalışan tüm dostlarımıza Kiçir köyü adına şükranlarımızı sunarız" diye konuştu. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA