Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru bugün var mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diziseverlerin merakla beklediği Kıbrıs Zafere Doğru , bu akşam saat 20:00'de 16. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

kıbrıs'ta 1974 harekatından önceki son dönüm noktası olan 1967 yılı başlıyor. Atina'da yaşanan cunta darbesinden sonra Kıbrıs'ta olaylar yeniden alevlenir. Rumlar'ın tekrar soykırım yapma harekatına karşılık bu kez herkes daha hazırlıklıdır. Türkiye'nin en genç Başbakanı olan Süleyman Demirel, sürgündeki Rauf Denktaş ile kafa kafaya verirken Dereli ailesi ve mücahit takımı da olaylara karşı çok daha hazırlıklı ve aktif bir şekilde reaksiyon verir.Ankara'da ise gizli bir el gizli operasyonlar yürüterek Kıbrıs'ı rahatlatmaya çalışmaktadır. 3 yıldır herkes tarafından öldü bilinen Ankaralı ve felç kalan Efsane acaba bilinmeyen bir yapılanmanın parçası olarak yer altına çekilmiş olabilir mi?, İhtimal dahilinde görünmese de söz konusu Ankaralı olunca her şey mümkündür.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NEDİR?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu.

Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geleceği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta başladı.

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılacak.

Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirilecek.

"KIBRIS ZAFERE DOĞRU" OYUNCULARI

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

Serkan Çayoğlu - Ankaralı

Ahmet Kural - Kemal

Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın - Samson

Pelin Karahan - İnci

Gülper Özdemir - Ayşe

Hasan Küçükçetin - Derviş

Mehmet Aykaç - Erdil

Demir Karahan - EfsaneT

ekin Temel - Ali Rıza Vuruşkan

Miray Akay - Pembe

Ahmet Somers - Salahi

Ömer Turan - Mücahit Bekir

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu (d. 31 Mayıs 1987, Almanya), model, manken ve oyuncudur. Modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş olup Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya da tamamlamıştır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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