Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Dizi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru dizi seti nerede?
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başlamasıyla birlikte dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Dizi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi seti nerede? Kıbrıs Zafere Doğru dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede yapılıyor? İşte bilgiler...
Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru hangi şehirde çekiliyor? Dizi çekimleri Türkiye'de mi yapıldı? Dizi seti nerede bulunuyor?
Çekimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde ve Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, 200.000 yıl önce oluşmuş olan mağarada çekimler sırasında oluşabilecek tahribatın giderilmesinin imkânsız olduğunu ifade ederek çekimleri doğru bulmadıklarını söyledi.
"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
[[]] : Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Demir Karahan : Efsane
Kemal Uçar : Cengiz Topel
Ömer Turan : Mucahit Bekir
İbrahim Yildiz : Çoban Sefer
Mehmet Aykaç : Erdil
Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan
Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar
Musab Ekici : Kurtcebe