Kıbrıs Zafere Doğru bitiyor mu? Kıbrıs Zafere Doğru finali ne zaman? Dizi ne zaman bitecek?

Kıbrıs Zafere Doğru bitiyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın'ın başrollerinde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru'da bugün yayınlanacak bölümün ardından Kıbrıs Zafere Doğru finali ne zaman? Dizi ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranıyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU BİTİYOR MU?

Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), TMC Film imzalı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 4 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan 24. bölümüyle final yapacaktır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıl 1974… Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos'a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenler. Ankara, bu haberi alır almaz duruma el koyar. Başbakan Ecevit ve yardımcısı hükümet ortağı Erbakan, acil bir şekilde müdahale kararı alır. Ecevit, diğer garantör ülke İngiltere'yle birlikte müdahalede bulunmak üzere Londra yolunu tutarken genelkurmay askeri müdahale için hazırlıklara başlar. Makaryos ise İngilizler tarafından Malta'ya kaçırılır. Rum kesiminde Makaryos ve Sampson yanlıları arasında iç savaş çıkmıştır. Yedi yıldır farklı yerlerde görev yapmakta olan Zifir Petek, Ankaralı ve Kemal'e iletilen askeri müdahale ihtimali ile tekrar bir araya gelmek üzere Lefkoşa'ya çağrılır. Ecevit, Londra'dan istediğini alamadan dönünce müdahalenin zaruri olduğu konusunda anlaşılır ve Amarika'nın tüm ısrarlarına rağmen çıkartma gerçekleştirilir. Mücahitlerimiz ise uçaklardan atılan paraşütçü mehmetçiği karşılamak ve onların salimen inip diğer birliklerle kayıpsız buluşmalarına yardım etmek üzere saha temizliği yağmaktadır. 11 yıldır beklenen gün gelir ve Mehmetçik adaya çıkar.

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