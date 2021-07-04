Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi

Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi
BBC - Haberler | Dünya

Kıbrıs'ta Cumartesi günü çıkan ve yetkililerin "ülke tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirdiği devasa orman yangınında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs'ta Cumartesi günü çıkan ve yetkililerin "ülke tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirdiği devasa orman yangınında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yunanistan, İtalya ve İsrail yardım için itfaiye uçakları gönderirken, Ada'da konuşlanmış İngiliz askerlerinin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Şiddetli rüzgarların körüklediği yangın Limasol bölgesini etkiliyor. Çok sayıda köy boşaltıldı.

Yangının Trodos sıradağlarının eteklerinde 50 kilometrekareyi aşan çam ormanı ve yoğun bitki örtüsü ile kaplı bir alanda yayıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs makamlarının hayatını kaybedenlerin Mısırlı olduklarına dair kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Kurbanların, arabaları yangın tarafından tahrip edildikten sonra kaybolduğu bildirilen Mısırlı tarım işçileri olduğu tahmin ediliyor.

Yerel basın, kurbanların cansız bedenlerinin Odos köyü yakınlarında yanmış araçlarından yaklaşık 400 metre uzakta bulunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Nicos Nouris Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün belirtiler, bu kişilerin dünden beri aradığımız dört kayıp kişi olduğunu destekliyor" dedi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, yangın ile ilgili olarak "trajedi" ifadesini kullandı ve Kıbrıs harekâtının gerçekleştiği yıla işaret ederek yangını "1974'ten beri en büyün yangın" olarak nitelendirdi.

Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou yerel televizyona verdiği demeçte yangını, "Kıbrıs tarihindeki en kötü orman yangını" olarak nitelendirdi.

Bu arada kundakçılık şüphesiyle 67 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, bir görgü tanığının, şüpheliyi Cumartesi günü yangının başladığı sırada Limasol'un kuzeydoğusundaki Arakapas köyünden uzaklaşırken gördüğünü söyledi.

Arakapas'ta yaşayan Vassos Vassiliou, yangının "kasırga gibi geçtiğini" ve "her şeyi yok ettiğini" söyledi.

Kıbrıs, bir haftadır 40 °C'ye ulaşan sıcaklıkların görüldüğü sıcak hava dalgası yaşıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının sıklığını artırmasının beklendiğini söylüyor ancak yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

İtfaiyeciler, Machairas Ulusal Parkı'na yayılmasını önlemek için çabalıyor.

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetimi başkanı Janez Lenarcic, koordineli bir müdahalenin sürdüğünü söyledi. Komisyon, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin yangını takip ettiğini de açıkladı.

Limasol yakınlarındaki üssü bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin de yangına helikopterlerle müdahale ettiği bildirildi.

Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi
Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi
Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi
BBC
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti
Meksika Körfezi'nde korku filmlerini aratmayan görüntü! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
Meksika Körfezi'nde korku filmlerini aratmayan görüntü! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Kartal Tibet İbrahim Selim
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:48:44. #1.15#

title