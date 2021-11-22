Kıbrıs'ın fethinin 450. yılı sempozyumu başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kıbrıs'ın 450. Yılı Kutlama Platformu ile birlikte gerçekleştirdiği "Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu" başladı. 3 gün sürecek sempozyumda, 13 oturumda yaklaşık 50 bildiri yayınlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs'ın fethinin 450'nci yılını uluslararası bir sempozyumla kutluyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kaan Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu'nun açılışına Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve çok sayıda akademisyen katıldı.

"Kıbrıs'ın jeopolitik konumu önemli"

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Deniz Filiz, Kıbrıs'ın tarihin başlangıcından bu yana son derece kritik bir ada olduğuna vurgu yaptı. Deniz Filiz, "Kıbrıs, ticaret ve deniz ulaşımı açısından öneminin yanında politik ve ekonomik güç yapıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Tarihte bölgede güçlü olan devletler, Kıbrıs'ı kontrol altına almış ve Doğu Akdeniz'de yaşanan güç mücadelesinde Kıbrıs, önemli bir rol üstlenmiştir. Bu durum Kıbrıs'ın jeopolitik öneminden kaynaklanmaktadır. Sıkça tekrar edilen jeopolitik önem, günümüzde tekrar bir odak noktası durumuna gelmiştir" dedi.

"Dünya da bir denge arayışı var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise Kıbrıs'ın fethinin 450'nci yılında böyle bir uluslararası sempozyum düzenlenmesinin önemine değindi. Bülent Kuşoğlu, "Kıbrıs geçmişte çok önemli işlevler gördü. Kıbrıs doğu ile batı, güney ile kuzey arasında önemli bir geçiş noktasıdır. Dünyada yeni bir denge arayışı var. Bu denge arayışında Kıbrıs'ın önemli bir görevi var. Küresel güçler arasındaki güç çatışmasında Kıbrıs'ın geçmişten gelen önemi devam edecektir. Bu sempozyumdaki kayıtların herkes tarafından okunması çok önemli" diye konuştu.

"Sempozyum 3 gün sürecek"

Konuşmalardan sonra 'Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu'nun açılış oturumuna geçildi. Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğdu, Prof. Dr. Ulvi Keser, Prof. Dr. Nazif Öztürk, Ahmet Zeki Bulunç ve Ali Rıza İşipek sunumlarını gerçekleştirdi. 22-24 Kasım tarihleri arasında 13 oturum ile gerçekleştirilecek sempozyumda yaklaşık 50 bildiri yayınlanacak. - ANTALYA