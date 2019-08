- Kıbrıs'ın Fethi'nin 448'inci yılı KKTC'de törenlerle kutlanıyor

LEFKOŞA - Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 448'inci yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 43'üncü kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor.

Kıbrıs'ın Fethi'nin 448'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 43'üncü kuruluş yıl dönümü KKTC genelinde törenlerle kutlanıyor. Tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin protokol sırasına göre sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, anıt özel defterini imzaladı. Kurmay Binbaşı Hayati Kabak da günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tank Albay Osman Akyıldız, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, askeri ve polis yetkilileri, dernek, kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

1 Ağustos'un "Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele etme" olarak özetlenebileceğini ifade eden Kurmay Binbaşı Hayati Kabak, bu günü daha iyi anlayabilmek ve hatırlamak için Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethedildiği 1571, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğu 1958, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın teşkil edildiği 1976'da ise 1 Ağustoslara nasıl, hangi şartlar altında gelindiğinin incelenmesi gerektiğini kaydetti.

"1 Ağustos 1571'de 80 bin şehit verilerek kazanılan zafer"

Kabak, Kıbrıs'ın alınmasının dönemin en ileri yaşam koşullarını sağlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk güvenliğini ve Türk barışını tüm Doğu Akdeniz'de tesis edilebilmesi için elzem olduğuna dikkat çekerek, nitekim Kıbrıs'ta barış ve adaletin 1 Ağustos 1571'de 80 bin şehit verilerek kazanılan bir zafer olduğunu söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun sağladığı güvenlik ortamının o dönemin koşullarında sadece adada değil, tüm bölgede halkların huzur ve özgürlük içerisinde yaşayışını 307 yıl boyunca temin ettiğine işaret eden Kabak, ancak 1878'de Osmanlı İmparatorluğu'nun adanın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye devretmek zorunda kaldığını anımsattı.

Bu süre içinde Kıbrıs'ta yaşananlara ve Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleye değinen Kabak, Kıbrıslı Türklerin EOKA terör örgütünün oluşturduğu tehdit ortamında yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak, 1 Ağustos 1958'de TMT'yi kurduğunu anlattı. TMT'nin, 1963'te Rum saldırıları yeniden başladığında halkın güçlü durmasını sağlayan bir unsur vazifesi gördüğüne işaret eden Kabak, "Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız 1571, 1958, 1974'te bu topraklarda hayatları pahasına vatan yapan barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır" dedi.

"GKK milletimizden aldığı güçle çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip, yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC'yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir" diyen Kabak, tüm şehitleri, ebediyete intikal etmiş mücahit ve mücahideleri şükranla andı.

Algan anıt özel defterlerini imzaladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, her iki törende de anıt özel defterini imzaladı. Tuğgeneral Algan, Atatürk Anıtı'ndaki Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kıbrıs'ın Fethi'nin 448'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 43'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Mücahit Kıbrıs Türk halkı, temellerini, ilke ve inkılapların üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini göstermiş olduğun muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır. Bizler de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak yüksek disiplin, moral ve üstün donanım ile çalışarak, Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile barışın ve huzurun teminatı olmaya devam etme azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşünce ile manevi huzurunuzda eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Tuğgeneral Algan, Şehitler Anıtı Özel Defteri'ne ise şunları yazdı:

"Kıbrıs'ın Fethi'nin 448'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 43'üncü kuruluş yıl dönümlerinde bir kez daha manevi huzurunuzda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek kanlarınızla sulanan bu kutsal topraklarda istikbale güvenle bakabiliyorsak, bunu sizlere borçlu olduğumuzun bilinci ve idraki içerisindeyiz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak onurlu ve zorlu bir mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizi dünya var oldukça yaşatacak ve uğruna can verdiğiniz şanlı bayrağımızı vatanın her karış toprağında dalgalandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Kaynak: İHA