Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi, Kaş ilçesinde toprağa verildi.

ÇAVDIR, BURDUR (AA) - Antalya'da vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi, Kaş ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Antalya'da hayatını kaybeden Yılmaz için Çavdır Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı, Çavdır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ve Yılmaz'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Yılmaz, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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