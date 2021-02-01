Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı
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Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı

01.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:55
Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk (82) ve eşi Hatice Öztürk (80), kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden jandarma aracıyla alınarak, ambulansa ulaştırıldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk (82) ve eşi Hatice Öztürk (80), kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden jandarma aracıyla alınarak, ambulansa ulaştırıldı.

Gölbaşı'nın Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk ile eşi Hatice Öztürk, rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulansın geç gelme ihtimali üzerine Öztürk çitfi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arazi aracıyla giden jandarma ekipleri, Öztürk çiftini alarak köy girişindeki ambulansa ulaştırdı. Ekiplere teşekkür eden çift, ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi edildi.


Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı
Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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