Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünden olan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Saray, rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da vefat etti.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünden olan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Saray, rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da vefat etti.

Kıbrıs Gazisi Hasan Saray için memleketi Amasya'da askeri tören düzenlendi. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Kıbrıs Gazisi Hasan Saray, köy mezarlığına defnedildi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, cenaze sonrası Kıbrıs Gazisi Hasan Saray'ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Cenazeye, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkan Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Sezai Temelli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülben Ergen Şafak Sezer
Spor Gökhan Töre Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Armin Laschet Sergen Yalçın Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:00:06. #1.12#