Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Böbrek yetmezliği dolayısıyla ikamet ettiği İzmir'de, dün vefat eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 68 yaşındaki Zeynel Abidin Subaşı, düzenlenen askeri törenle memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Böbrek yetmezliği dolayısıyla ikamet ettiği İzmir'de, dün vefat eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 68 yaşındaki Zeynel Abidin Subaşı, düzenlenen askeri törenle memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Torbalı'da yaşayan ve 5 çocuk babası olan Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Subaşı (68), vasiyeti üzerine memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Subaşı için Adıyaman Merkez Mezarlık Camiinde askeri tören düzenlendi. Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Mezarlık Camisine getirildi. İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından cenaze aile mezarlığında toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu Murat Kazım Subaşı'na takdim etti. Tören sonrası Vali Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abdurrahman Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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