Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

22.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:17
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Sönmez(58), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Sönmez(58), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan İsmail Sönmez, Bafra'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. 2 yıldır kanser tedavisi gören Gazi Sönmez, Emirefendi Mahallesi Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aktekke Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedildi.

Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı. - SAMSUN

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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