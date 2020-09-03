Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Nuh Mehmet Kekeç (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

03.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:19

Kıbrıs gazisi Nuh Mehmet Kekeç (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kısa bir süre önce Kayseri'de özel bir hastaneye tedavi için giden Kekeç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şarkışla'ya getirilen Kekeç'in cenazesi Sağır Mahallesi'ndeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öztürk Cengiz, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Tarkan Kahraman ve Kekeç'in yakınları katıldı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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