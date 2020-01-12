Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve son iki aydır kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar, dün akşam evinde hayatını kaybetti.

12.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:55
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'nın ilçesinde yaşayan ve son iki aydır kanser tedavisi gören gazisi , dün akşam evinde hayatını kaybetti. Gazi Yaşar, son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğurlandı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki 2 çocuk babası 1974 Kıbrıs Gazisi Mehmet Yaşar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Alaşehir Kavaklıdere Mahallesi Pazar Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gazi Yaşar, düzenlenen askeri törenle Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.


Mehmet Yaşar'ın cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, gaziler, yakınları ve sevenleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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