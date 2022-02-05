Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Eser Sokak sakinlerinden Erdemir emeklisi Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Mehmet Yalçın vefat etti. Kıbrıs gazisi Yalçın için bugün Bozhane Camii'nde öğle namazı sonrasında askeri cenaze töreni düzenlendi. Gazinin cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ereğli Kaymakam Vekili ve Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Danışmanı Metin Yüksel, gaziler, şehit yakınları ve Yalçın'ın yakınları katıldı. - ZONGULDAK

Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Yalçın, Zonguldak, Ereğli, Kıbrıs, Yerel, Haber

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