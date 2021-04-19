Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı

Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Kıbrıs Gazisi Necdet Uysal (67) son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Kıbrıs Gazisi Necdet Uysal (67) son yolculuğuna uğurlandı. Alaşehir protokolü de Tepeköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan gazi Uysal'a son vazifelerini yerine getirdi.

Alaşehirli Kıbrıs Gazisi 3 çocuk babası Necdet Uysal (67) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Necdet Uysal saat 11.00'de Alaşehir'in kırsal Tepeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tepeköy Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra düzenlenen askeri törenle Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Necdet Uysal'ın son iki aydır pankreas kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Tepeköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen askeri törene Gazi Uysal'ın ailesinin aynı sıra, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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