Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

14.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:00

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle gazilere verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının ve egemenliğin kazanılmasında emeği olan Erzincanlı gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" gönderildi. Valilik makamında gerçekleşen törende, Erzincan Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek il merkezindeki gazilere madalyalarını takdim ettiler.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, Erzincan'da 112 Muharip gazinin bulunduğunu belirterek, takdim edilen madalyaları gazilerimizin onur ve gururla taşıyacaklarını söyledi.



Vali Ali Arslantaş ise, "Kıbrıs Barış Harekatından yıllar sonra olsa da muhteşem destanın nişanesi olan Milli Mücadele Madalyası, kahraman gazilerimizin göğsünde ki yerini aldı. Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA