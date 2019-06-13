Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Ağrı'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 30 gaziye madalya ve beratları verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar herhangi bir savaşa katılmadığını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Türkiye'nin sadece Kore'ye asker gönderdiğine ve Kıbrıs'ın Türkiye için çok önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Vali Elban, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Savaşı destanlara ve şiirlere konu olmuştur. Ülkemizin her ilinden, ilçesinden ve her köşesinden bu Barış Harekatı'na katılan ve savaşan tüm tanıklar yakın zamana kadar hayattaydı. Harekat başlayana kadar bir kanayan yara iken harekatla birlikte gurur abidesi olmuş, destansı bir mücadele verilmiştir. Çoğu zaman fizik kurallarıyla da açıklanamayan kahramanlık destanları yazılmış ve o savaşta şehitlerimizi hep minnetle anmışızdır. Gazilerimizi de hep gururla, onurla anıp ve hep saygı göstermişizdir."

-"Güvenlik güçlerimiz gözünü kırpmadan görevini yerine getiriyor"

Elban, Allah'ın bu millete şehit acısı ya da gazilik gururu yaşatmaması temennisinde bulundu.

Milletin bu coğrafyada olduğu sürece mecburen bu tür mücadeleler ve saldırılar olacağına dikkati çeken Elban, bu tür durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin belli yerlerinde terörle mücadelede görev düştüğünde güvenlik güçlerimiz gözünü kırpmadan görevini yerine getiriyor. Ülkemize tehdit oluşturan Suriye sınırında görev tevdi ediliyor. Milletimizin, bir görev düştüğünde gözünü kırpmadan giden herkesin şehadet şerbetini içmek ve gazilik mertebesine ulaşmak için hazır olduğunu biliyoruz. İnşallah bu tür durumlara ihtiyaç olmaz diye temenni ediyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim de Ağrı'da 42 Kıbrıs gazisi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Elban, 30 Kıbrıs gazisine madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdür Yarımcısı Tacettin Çelebi, kurum müdürleri, gazi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA