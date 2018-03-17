Kıbrıs Gazilerinden 44 Yıl Sonra KKTC'ye Ziyaret

Sivas Belediyesi, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel'i 44 yıl sonra KKTC'deki makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarete, Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan ve Ahmet Özaydın ile Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal başkanlığında bir heyet katıldı" denildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel misafirlerini kabul ederek şunları söyledi:

"Sizleri bunca yıl sonra değişmiş bir Kıbrıs'ta ağırlamak bizler için mutluluk vericidir. 44 yıl önce buraya savaşmak, bir milletin özgürlüğünü tesis etmek için geliyordu gençlerimiz. Bugün ise aynı yaşlardaki gençlerimiz burada tahsil almak, doktor olmak, mühendis olmak için geliyor. Yapılanlar 44 yıl önce dökülen kanın, emeğin karşılığında olmuştur. Biz de bu geçen 44 yılda, bu intibaya sahip olmanız için çok çalıştık. KKTC kendi ayakları üzerinde durabilen ve dünyaya örnek olan bir eğitim adası oldu" dedi.

"44 yıl sonra yeniden buradalar"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, "Bugün anavatan Sivas'tan Kıbrıs gazilerini ağırlıyoruz. Çok mutluyuz. 44 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na komando olarak, er olarak katılan gazilerimizi 44 yıl sonra bugün ne kadar güzel bir iş yaptıklarını göstermek için davet ettik. YDÜ Kampüsünün kurulduğu alan başlı başına 20 Temmuz sabahı paraşütlerin indiği bölgeydi. YDÜ olarak bizler son 5 yıldan beri Kıbrıs Gazilerini üniversitemizde ve ülkemizde ağırlamak üzere bir proje geliştirdik" ifadelerimi kaydetti.

"Millet olarak çok vefalıyız"

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise, "Yakın Doğu Üniversitesinin böyle güzel bir projeyi hayata geçirmesi millet olarak, özelde de Sivas olarak bizleri çok mütehassıs etti. O dönemde şehit, gazi olanları burada hatırlamak ayrı bir duygu ayrı bir özellik. Çünkü millet olarak çok vefalı bir milletiz. Bugünleri yeniden hatırlamak ve yaşamak adına güzel bir proje. Bundan dolayı gerek mütevelli heyeti başkanına gerek bu projeye katkısı olan Şenol hoca gibi diğer hocalara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel günün anısına Kıbrıs işi lefkara hediye takdimi yaptı. - İSTANBUL