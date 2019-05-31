Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler

Kıbrıs gazileri düzenlenen madalya ve iftar programında Devrek'te protokol üyeleri ile bir araya geldiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalya ve Beratları Devrek'te düzenlenen törenle ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünde hayata geçirilen madalya töreninde konuşan Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli şöyle dedi:

"Bizler bu ülkede şayet huzur içerisinde yaşıyorsak, evlerimizde başımızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyorsak, akşam rahatça iftar yapabiliyorsak ve ay yıldızlı bayrağımız özgür bir şekilde dalgalanıyorsa ve camilerimizde ezan sesleri eksik olmuyorsa biz bunları aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. 45 yıl öncesinde 1974 yılında sizler ve sizler gibi değerli gazilerimizin kahramanlıklarıyla Kuzey Kıbrıs'ta zor durumda olan Kuzey Kıbrıs Türklerine yardımcı olmak amacıyla her beraber oraya gidildi Biraz gecikmiş oldu sizlerin bu hak etmiş olduğunuz madalyaların ben şahsım adına gecikmiş bir hak olarak görüyorum.45 yıl geriden geldi ama, Allah'a şükürler olsun ki geçte olsa bu madalyalar yerlerine ulaştı."

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Devrek Garnizon Komutanı Rıdvan Babat, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koparan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile çok sayıda gazi ve gazi yakını katıldı.

58 Kıbrıs gazisine protokol tarafından madalyaları teslim edilirken program sonunda davetlilere iftar yemeği ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA