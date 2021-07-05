Khontkar, yayın hayatında birinci ayını tamamladı!

Ünlü rap şarkıcısı Khontkar, Twitch'te birinci ayını doldurdu. Yayınlarında hem oyun oynayıp hem de Just Chatting yapan ünlü sanatçı, Twitter üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar!

Khontkar mahlaslı Onur Dinç, Twitch yayın platformu üzerinde birinci ayını doldurdu!

Bundan bir ay öncesinde Twitch üzerinden yayınlara başlayacağını duyuran Khontkar, platform üzerinde birinci ayını doldurdu. Yayınlarında hem oyunlar oynayıp hem de Just Chatting yayınları yapan sanatçı birinci ayını doldurduğunu Twitter üzerinden takipçilerine duyurdu.

Duyurunun yanı sıra takipçilerine de teşekkür eden sanatçı kendine yapılan bazı eleştirilere de cevap verdi.

"Kaybolur gider diyen tüm volorontçı arkadaşlara selam olsun. Herkesin kendine göre bir olayı var."

Ünlü rap sanatçısı ilerleyen günlerde de yayınlarıyla takipçilerine güzel vakit geçirmeye devam edecek gibi görünüyor!

Kaynak: Playerbros