Khontkar & Bixi Blake - Sis sözleri | Sis şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Khontkar ve Bixi Blake'nin şarkısı Sis bugün çıktı. Kısa sürede 40 bin izlenme ve 8 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Khontkar & Bixi Blake - Sis rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Khontkar & Bixi Blake - Sis şarkısının sözleri nelerdir? Sis sözleri...

KHONTKAR & BİXİ BLAKE - SİS SÖZLERİ

[Giriş: Khontkar]

Hayrola gençler nereye böyle telaşlı?

Hem de bu saatte?

Açıkcası memur arkadaşım ve ben eve gitmediğiniz kanaatindeyiz…

Siz ne diyorsunuz?

***

[Nakarat: Khontkar]

Duygular giz, sordu polis

"Nereye siz?" evlere biz

Bagaj cephane, mevzular sis

Göğsüm iz, gözlerim şiş

Tutuyo yüze, ışık çok yüksek

Yatmam hapis, yatmam hapis

Ön taraf tümsek, arkadan tüysek

Mevzular sis, duygular giz

***

[Kısım 1: Bixi Blake]

2 keke önde

2 keke arkada

Yani yapma tantana

Götürürler kantar'a

Khont koşalım kaleye arkadan

Yoksa burda bağlıcaz mantara

Amcalara konuşuyoz tartarak

Hala geliyolar üstüme abartarak

Bitanesi iri biri zargana

Bilo dedim beni daha fazla darlama

2 keleş 2 MP5 var bagajda

Yanyana oynuyo farfara

Ayağımda J n**ga tastamam

Koşuyoruz arkamıza bakmadan

Kafamızda olmuş tanksavar

Bulamıyoz çıkışı bu taşradan

Barry dedi "arabaya baksana"

Bilir uyanığım teki sönük farlara

Çektik fotosunu kaçmadan görüşürüz arayı çok açmadan

Nasılsa ghetto'da çok aç kalan

Ateşleyin küteleri maçkadan

Ayıltıyoz kaosa bi'kaç kala si**cem virüsünü gidemiyoz bakkala

Burda hala geceler bi' öncekinden daha kara

My n**ga gözler sokağımı kargalar my n**ga

***

[Narakat: Khontkar]

Duygular giz, sordu polis

"Nereye siz?" evlere biz

Bagaj cephane, mevzular sis

Göğsüm iz, gözlerim şiş

Tutuyo yüze, ışık çok yüksek

Yatmam hapis, yatmam hapis

Ön taraf tümsek, arkadan tüysek

Mevzular sis, duygular giz

***

[Verse 2: Khontkar]

Yatmam hapis aldık cezaları hemen volta kapiş

Sorma abi nereye doğru yolculuk eve tabi

Gidiyoz Bix dedi "Çıkalım olmadan gece vakti."

Dönüşüyoz kurtlara yaralarım ordan ha sorma sahi

Düşmedik tuzağa daha tuzak bizim bubi, Rambo

Sürünerek geldik ne sor ne ben söyleyim sana hemşo

Herkete yap bizi tüyler diken bak bak oldu hipnoz

Gözükmüyo tam ama dönüyo sanki hakkımızda bi fiskos

Bıyık alttan konuşur durur, ne diyosun bize de buyur

Karıncalar yolunu bulur, karın doyar yeteri odur

Yüküm ağar kütürtü yoğun, girer batar yine de koyun

Bahtım kara nolucak sonum, bas pedala just like Paul

***

[Narakat: Khontkar]

Duygular giz, sordu polis

"Nereye siz?" evlere biz

Bagaj cephane, mevzular sis

Göğsüm iz, gözlerim şiş

Tutuyo yüze, ışık çok yüksek

Yatmam hapis, yatmam hapis

Ön taraf tümsek, arkadan tüysek

Mevzular sis, duygular giz

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Khontkar & Bixi Blake - Sis şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 40 bin izlenmeyi geçmiş ve 8 bin beğeni almıştır.