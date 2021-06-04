Khontkar & Bixi Blake - Sis sözleri | Sis şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Khontkar ve Bixi Blake'nin şarkısı Sis bugün çıktı. Kısa sürede 40 bin izlenme ve 8 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Khontkar & Bixi Blake - Sis rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Khontkar & Bixi Blake - Sis şarkısının sözleri nelerdir? Sis sözleri...
KHONTKAR & BİXİ BLAKE - SİS SÖZLERİ
[Giriş: Khontkar]
Hayrola gençler nereye böyle telaşlı?
Hem de bu saatte?
Açıkcası memur arkadaşım ve ben eve gitmediğiniz kanaatindeyiz…
Siz ne diyorsunuz?
***
[Nakarat: Khontkar]
Duygular giz, sordu polis
"Nereye siz?" evlere biz
Bagaj cephane, mevzular sis
Göğsüm iz, gözlerim şiş
Tutuyo yüze, ışık çok yüksek
Yatmam hapis, yatmam hapis
Ön taraf tümsek, arkadan tüysek
Mevzular sis, duygular giz
***
[Kısım 1: Bixi Blake]
2 keke önde
2 keke arkada
Yani yapma tantana
Götürürler kantar'a
Khont koşalım kaleye arkadan
Yoksa burda bağlıcaz mantara
Amcalara konuşuyoz tartarak
Hala geliyolar üstüme abartarak
Bitanesi iri biri zargana
Bilo dedim beni daha fazla darlama
2 keleş 2 MP5 var bagajda
Yanyana oynuyo farfara
Ayağımda J n**ga tastamam
Koşuyoruz arkamıza bakmadan
Kafamızda olmuş tanksavar
Bulamıyoz çıkışı bu taşradan
Barry dedi "arabaya baksana"
Bilir uyanığım teki sönük farlara
Çektik fotosunu kaçmadan görüşürüz arayı çok açmadan
Nasılsa ghetto'da çok aç kalan
Ateşleyin küteleri maçkadan
Ayıltıyoz kaosa bi'kaç kala si**cem virüsünü gidemiyoz bakkala
Burda hala geceler bi' öncekinden daha kara
My n**ga gözler sokağımı kargalar my n**ga
***
[Narakat: Khontkar]
Duygular giz, sordu polis
"Nereye siz?" evlere biz
Bagaj cephane, mevzular sis
Göğsüm iz, gözlerim şiş
Tutuyo yüze, ışık çok yüksek
Yatmam hapis, yatmam hapis
Ön taraf tümsek, arkadan tüysek
Mevzular sis, duygular giz
***
[Verse 2: Khontkar]
Yatmam hapis aldık cezaları hemen volta kapiş
Sorma abi nereye doğru yolculuk eve tabi
Gidiyoz Bix dedi "Çıkalım olmadan gece vakti."
Dönüşüyoz kurtlara yaralarım ordan ha sorma sahi
Düşmedik tuzağa daha tuzak bizim bubi, Rambo
Sürünerek geldik ne sor ne ben söyleyim sana hemşo
Herkete yap bizi tüyler diken bak bak oldu hipnoz
Gözükmüyo tam ama dönüyo sanki hakkımızda bi fiskos
Bıyık alttan konuşur durur, ne diyosun bize de buyur
Karıncalar yolunu bulur, karın doyar yeteri odur
Yüküm ağar kütürtü yoğun, girer batar yine de koyun
Bahtım kara nolucak sonum, bas pedala just like Paul
***
[Narakat: Khontkar]
Duygular giz, sordu polis
"Nereye siz?" evlere biz
Bagaj cephane, mevzular sis
Göğsüm iz, gözlerim şiş
Tutuyo yüze, ışık çok yüksek
Yatmam hapis, yatmam hapis
Ön taraf tümsek, arkadan tüysek
Mevzular sis, duygular giz
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Khontkar & Bixi Blake - Sis şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 40 bin izlenmeyi geçmiş ve 8 bin beğeni almıştır.