Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
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Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı

Amerikalı TV yıldızı Khloe Kardashian, Oscar gecesine beyaz elbisesiyle damga vurdu. Ödül töreninin ardından katıldığı partiden fotoğraflar paylaşan Khloe, beyaz elbisesiyle takipçilerinden büyük ilgi gördü.

12.02.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:03
Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı

'in kardeşi , beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.

Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.

Khloe Kardashian'in beyaz elbisesi Nicolas Jebran imzası taşıyor.


Haber Videosu

: Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
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