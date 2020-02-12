: Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı

12.02.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:03

Kim Kardashian'in kardeşi Khloe Kardashian, beyaz elbisesiyle Oscar törenin sonrasında düzenlenen partinin en çok konuşulan ismi oldu.

Beyoncé ve Jay-Z'nin Oscar sonrası partisine katılmadan önce beyaz dekolteli kıyafetiyle poz veren ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı.

Khloe Kardashian'in beyaz elbisesi Nicolas Jebran imzası taşıyor.

Haber Videosu