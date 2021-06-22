KGK'dan İHA muhabirinin darp edilmesine kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KGK'dan İHA muhabirinin darp edilmesine kınama

KGK'dan İHA muhabirinin darp edilmesine kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi, İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun darp edilmesi üzerine kınama mesajı paylaştı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi, İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun darp edilmesi üzerine kınama mesajı paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan açıklamalarda çirkin saldırı kınandı.

Yayınlanan kınama mesajında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'ndaki çiftliğinde yapılan yıkımı takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KGK'dan İHA muhabirinin darp edilmesine kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 18:44:01. #1.14#

title