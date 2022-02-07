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KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

Kayseri Genç Girişimciler Derneği (KGGD), daha önce de Kayseri ve civarındaki okullarda devamlı olarak çocukları sevindirmek için çalışmalar yapmıştı.

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Kayseri Genç Girişimciler Derneği (KGGD), daha önce de Kayseri ve civarındaki okullarda devamlı olarak çocukları sevindirmek için çalışmalar yapmıştı. Dernek şimdi ise Doğu'daki öğrenciler için harekete geçti.

KGGD, Ağrı- Diyadin'de bulunan Ahmed-Hani İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi dağıttı. Konu ile ilgili olarak Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy; "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlara gücümüz yettiğince şahsım ve dernek olarak nerde olurlarsa olsunlar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Ağrı- Diyadin'deki kardeşlerimize ufak da olsa karne hediyesi ulaştırmak istedik. Bizler mutlu olduk, İnşallah çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu edebilmişizdir" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Gülsoy, Diyadin, Kayseri, Ağrı, Yerel, Haber

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