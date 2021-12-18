KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özegen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceledi.

Yaşam kategorisinde oyunu Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" adlı fotoğrafı için veren Özegen, Bangladeş'te çöplükten kullanılabilir eşyaları taşıyan çocuğun fotoğrafının dünyadaki gelir adaletsizliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Özegen, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" adlı fotoğrafına oy vererek, savaşlarda siviller ve çocukların acımasızca şiddet ve katliama uğradıklarını, fotoğraf karesinin bir sivilin çektiği acıyı ve feryadını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçen Özegen, engel tanımayan bir engellinin başarısının denklanşöre yansıdığını ifade etti. Özegen, fotoğrafta basketbolcunun başarı öyküsü ile insanlara yaşamanın ve başarmanın önemini anlattığını dile getirdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" çalışmasını çok değerli bulduğunu vurgulayan Özegen, her fotoğrafta insanlığa verilen bir ders olduğunu, fotoğrafların dilinden insanların yaşam mücadelesini, sıkıntısını ve yaşama sevincini görebildiklerini anlattı.

Özegen, fotoğraflara emek veren tüm AA çalışanlarını tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

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