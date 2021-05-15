Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım sözleri! 'Olduramadım' rap şarkı sözleri nelerdir?
Kezzo ve Defkhan'ın birlikte söyledikleri Olduramadım şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım sözleri nelerdir? Kezzo & Defkhan - Olduramadım rap sözleri haberimizde.
Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
KEZZO FT. DEFKHAN - OLDURAMADIM SÖZLERİ
Kurtarmaz kanunlar gözüm,
cebine akrep var herkesin
İçimse buz tutmuş gözüm,
yakamaz hiçbi' güneş bu közü
Kurtarmaz kanunlar gözüm,
Cebine akrep var herkesin
İçimse buz tutmuş gözüm,
Yakamaz hiçbi' güneş bu közü
Yok, içimde umut yok,
Bi' sonuç somut yok
Akşam cevap yok,
Aynalar sırıtıyor
Meçhule kanıt yok,
Derdim büyük sanki acım küçük mü?
[Nakarat bölümü: Kezzo]
Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi
Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi
Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi
Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi
[Kısım 2: Defkhan]
Düşer kolların yere
Gördün olmuyor, git yeniden dene
Seni yenebilecek tek kişi
Hepsini serecek yere silebilecek
Tek seferde kederde bul derdini
Dermanını men her yürekte var yoksul bi' çocuk
Anılar içinde üşüyorum moruk
Gün olur geri gelir hepsi belki
Çünkü seçtiğim hayat bu değildi
Senin hükmüne talibim
Ya, baki tek hakim sensin
Beni düştüğüm yerde bırakma
Çünkü gülen şeytan suratlar
Vasıfsız dünya güzel günlerden çalar
Düşün, düşün içinden çıkılmaz tuzak
Senin izlediğin her şey sana çok uzak, çok uzak
Ama ben de bur'dayım
[Nakarat bölümü: Kezzo]
Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi
Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi
Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi
Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 114 bin izlenme ve 15 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Kezzo & Defkhan
Müzik: Kezzo
Düzenleme: Uğur Öztürk
Mix: Barbaros Göçmen
Mastering: Buğra Kunt
Yönetmen: Serkan Vatansever
Görüntü Yönetmeni: Mithat Adalıoğlu