Kevin Spacey'den Cinsel Taciz İddialarına Videolu Savunma

Kevin Spacey'den cinsel taciz iddialarına videolu savunma

WASHINGTON - Oscar ödüllü yıldız oyuncu Kevin Spacey, House Of Cards isimli diziden cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Kevin Spacey, cinsel taciz iddialarına karşı kendisini savunmak için o dizide canlandırdığı Frank Underwood karakterine bürünerek yeniden ortaya çıktı. Kendisini savunmak ve suçsuzluğunu göstermek için Underwood karakterini canlandırdığı bir video yayımladı.

"Frank Olmama İzin ver" adlı videoyu yayımladı

Çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya kaldıktan sonra gözlerden kaybolan ünlü aktör Kevin Spacey geri döndü. Kendisine atfedilen suçlularla ilgili sessizliğini korkulan dizi karakteri Frank Underwood olarak bozmayı seçti. Sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Frank Olmama İzin Ver" başlıklı videoda Spacey bir monolog gerçekleştirdi.

Spacey kendisini savunmak için mutfağa girdi

Spacey mutfakta çektiği videoda, "Yapmadığımı bilmene rağmen bana güveniyordun. Yani bitirmedik, başkalarının ne dediği önemli değil. ve ayrıca, ne istediğini biliyorum. Beni geri istiyorsun. Tabii ki, bazıları her şeye inanıyor ve her şeyi itiraf etmemi duymak için büyük bir beklentiye girdiler. Sadece her şeyin doğru olduğunu söylediğimi duymak için ölüyorlar. Hak ettiğimi almamı istiyor. Bu kolay olmaz mıydı? Her şey bu kadar basit olsaydı... ama hem sen hem de ben o kadar basit olmadığını biliyoruz. Ne politikada, ne de hayatta… ama kanıt olmadan en kötüsüne inanmazsın. Bilmeden yargılamak için acele edemezsin gerçekleri; doğru mu, yoksa onlar zaten var mı? Hayır, sen, sen… bundan daha zekisin" ifadelerini kullandı.

2016'da yaşanan olay 2017'den beri araştırılıyor

Hollwyood yıldızı Kevin Spacey, 2016 yılının Temmuz ayında bir gence cinsel tacizde bulunduğu için suçlanıyor. Polis olayı Kasım 2017'de çocuğun annesi şikayette bulunduktan sonra araştırmaya başladı. Bölge Savcısı Michael O'Keefe'den aldığı bilgiyi yayımalayan Boston Globe gazetesinin iddiasına göre, Spacey 7 Ocak'ta resmen hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA